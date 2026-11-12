Ewan Birney porta l’IA al Monzino e allo Human Technopole

Come prevede il regolamento, il 70% del Premio finanzia un progetto di ricerca traslazionale da sviluppare in Lombardia. Il punto di partenza è DELPHI, il modello di intelligenza artificiale di cui Birney è uno degli autori senior. Il modello verrà alimentato con grandi quantità di dati su diagnosi, storia clinica e terapie. L’obiettivo è individuare e validare clinicamente biomarcatori digitali non invasivi, capaci di rilevare la presenza e l’entità delle placche aterosclerotiche nelle coronarie, associate al rischio di ischemia e infarto.