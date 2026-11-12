Ewan Birney porta l’IA al Monzino e allo Human Technopole
Il vincitore del Premio “Lombardia è Ricerca” 2026, premiato alla Scala, svilupperà con i due istituti un modello di intelligenza artificiale per individuare in anticipo le persone a rischio cardiovascolare. Agli studenti di Abbiategrasso il premio per le scuole
Saranno il Centro Cardiologico Monzino Irccs e Human Technopole a lavorare con Ewan Birney, il bioinformatico inglese vincitore del Premio internazionale “Lombardia è Ricerca” 2026. Birney dirige l’European Bioinformatics Institute (EMBL-EBI). L’annuncio è arrivato il 10 novembre al Teatro alla Scala, durante la Giornata della Ricerca che Regione Lombardia dedica a Umberto Veronesi, a dieci anni dalla sua scomparsa. Birney ha ricevuto il riconoscimento da 1 milione di euro e una scultura dell’artista Piero Gemelli, donata da Fondazione Umberto Veronesi ETS.
Il progetto di Ewan Birney con Monzino e Human Technopole
Come prevede il regolamento, il 70% del Premio finanzia un progetto di ricerca traslazionale da sviluppare in Lombardia. Il punto di partenza è DELPHI, il modello di intelligenza artificiale di cui Birney è uno degli autori senior. Il modello verrà alimentato con grandi quantità di dati su diagnosi, storia clinica e terapie. L’obiettivo è individuare e validare clinicamente biomarcatori digitali non invasivi, capaci di rilevare la presenza e l’entità delle placche aterosclerotiche nelle coronarie, associate al rischio di ischemia e infarto.
A guidare il lavoro in Lombardia saranno Gualtiero Colombo, responsabile dell’Unità di Ricerca Immunologia e Genomica Funzionale del Monzino, e Andrea Ganna, senior group leader dell’Health Data Science Research Centre di Human Technopole. Il risultato atteso è un modello di prevenzione cardiovascolare precoce, scalabile e a basso costo.
“L’Intelligenza Artificiale ci aiuterà a comprendere, diagnosticare e trattare meglio le malattie cardiovascolari”, ha spiegato Birney dal palco. Colombo ha descritto il ruolo dell’istituto: “Insieme alle competenze scientifiche di Human Technopole, il Monzino avrà un ruolo determinante nel portare questa ricerca dalla dimensione dei big data alla verifica clinica”. Per il direttore di Human Technopole, Marino Zerial, il valore aggiunto sta nel riunire “competenze nella scienza dei dati, nella genomica e nell’intelligenza artificiale per individuare precocemente il rischio cardiovascolare”.
Fontana e Fermi: investire nella ricerca sul territorio
“Il Premio non si limita a riconoscere il valore di una scoperta, ma sceglie di investire nel futuro della ricerca, destinando il 70% del suo valore a nuovi progetti che rafforzano il nostro ecosistema scientifico”, ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana. L’assessore a Università, Ricerca e Innovazione Alessandro Fermi ha ricordato che dal 2021 la Regione ha messo a disposizione “257 milioni di euro per 780 progetti, che hanno poi generato 648 milioni di investimenti sul territorio”.
Premio per Studenti: vince il guanto smart di Abbiategrasso
Sul palco sono saliti anche i vincitori del Premio “Lombardia è Ricerca” per le scuole. Il primo posto e i 10 mila euro sono andati ai sette studenti dell’IIS Alessandrini di Abbiategrasso con “Hope”. È un guanto con un esoscheletro stampato in 3D, dotato di sensori e attuatori, pensato per la riabilitazione della mano nei bambini con paralisi cerebrale infantile.
Al secondo posto tre studenti dell’Istituto Fermi di Mantova con “Entalpia”, che vincono 8 mila euro e la prima Menzione Speciale FAST da 2 mila euro. Il progetto è un sistema di climatizzazione passiva che usa materiali capaci di accumulare l’energia del sole e restituirla quando serve.
Terzo posto e 4 mila euro per “Urban Hero” dell’Istituto Giovanni Falcone di Gallarate. È un’app che premia con punti e sconti nei negozi di quartiere chi segnala rifiuti, buche o lampioni guasti.
Il quarto premio, da 2 mila euro, è andato a “Social Buddy” di sette studentesse del Civico Liceo Linguistico Manzoni di Milano. Il progetto unisce un bracciale, un’app e un set di carte per aiutare bambini e preadolescenti a ridurre ansia, senso di isolamento e difficoltà comunicative.
Sul palco della Scala il presidente Fontana ha consegnato anche il Premio Rosa Camuna a Gerry Scotti, presenza costante alla cerimonia. Il riconoscimento gli era stato attribuito in occasione della Festa della Regione del 29 maggio.