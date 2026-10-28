Dai neuroni specchio alle CAR-T: le ricerche del “Nobel lombardo”

L’edizione 2025, dedicata alla diagnosi precoce e alla medicina preventiva, ha premiato i britannici Mark Caulfield e Douglas F. Easton. Il loro lavoro ha permesso di identificare i geni associati a una maggiore predisposizione a tumori e malattie cardiovascolari. Caulfield collabora con Humanitas University e Human Technopole su un progetto di medicina di precisione per l’artrite reumatoide. Easton lavora con l’Istituto Europeo di Oncologia e l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. L’obiettivo è individuare le donne più a rischio di tumore al seno e all’ovaio e offrire loro screening personalizzati.