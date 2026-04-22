Fuorisalone 2026, inaugura il Geberit Experience Center con l'installazione RŌS di atelier oï

Fuorisalone 2026 inaugura il Geberit Experience Center
© Geberit
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Al Fuorisalone 2026 Geberit inaugura il suo primo spazio fisico a livello internazionale in Via Tortona con RŌS, installazione immersiva di atelier oï che trasforma il flusso dell'acqua in esperienza
Dal 20 aprile Geberit Experience Center apre ufficialmente le porte al pubblico. Il primo spazio polifunzionale del Gruppo a livello internazionale, in Via Tortona 31 presso Opificio 31, debutta durante la Milano Design Week 2026 con l'evento Flow. Form. Function e la presentazione in esclusiva di RŌS, installazione immersiva firmata dallo studio di design svizzero atelier oï.
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L'installazione nasce dall'idea che la comprensione profonda del flusso dell'acqua possa diventare il punto di partenza per un design che svolge realmente una funzione. Centinaia di sottili molle in acciaio inossidabile guidano il movimento delle gocce lungo traiettorie definite, in una composizione dinamica che rivela la bellezza nascosta dei sistemi idrici normalmente invisibili.
“Con RŌS abbiamo voluto dare forma visibile a ciò che normalmente resta nascosto: il movimento dell'acqua, la sua precisione, la sua capacità di generare relazione tra tecnica ed emozione”, spiega Timo Heiniger, Associate Interior Design di atelier oï. “Il flusso diventa un gesto progettuale capace di esprimere insieme leggerezza, funzione e armonia”.
La scelta di collaborare con lo studio svizzero riflette la volontà di Geberit di interpretare contenuti tecnologici complessi attraverso un linguaggio poetico e contemporaneo. L'acqua non viene semplicemente messa in scena: diventa il principio generativo dell'intero racconto espositivo e il ponte verso il concept fondativo dello spazio, Mastering Water.
Il Geberit Experience Center si estende su quasi 800 metri quadri ed è stato progettato come un ambiente in cui l'acqua è il filo conduttore dell'intero percorso. Mastering Water — la capacità di Geberit di gestire l'acqua lungo tutto il suo ciclo all'interno degli edifici — è stato tradotto in codici visivi e spaziali, rendendo visibili flussi, infrastrutture e soluzioni normalmente nascoste. L'identità dell'azienda prende forma attraverso aree dedicate all'innovazione, alla dimostrazione dei sistemi, al dialogo e al product testing.
Ma l'ambizione va oltre la Design Week. “Lo spazio non nasce come semplice showroom, ma come luogo permanente, vivo e relazionale”, sottolinea Silvia Del Vitto, Responsabile Marketing Geberit. “È concepito per ospitare tutto l'anno formazione, workshop, eventi e confronto con professionisti, partner, studenti e stakeholder. L'obiettivo è farne un punto di riferimento aperto alla città e al settore, dove competenza tecnica, cultura dell'acqua e innovazione si traducano in esperienza diretta”.