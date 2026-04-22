Fuorisalone 2026, inaugura il Geberit Experience Center con l'installazione RŌS di atelier oï

Il Geberit Experience Center si estende su quasi 800 metri quadri ed è stato progettato come un ambiente in cui l'acqua è il filo conduttore dell'intero percorso. Mastering Water — la capacità di Geberit di gestire l'acqua lungo tutto il suo ciclo all'interno degli edifici — è stato tradotto in codici visivi e spaziali, rendendo visibili flussi, infrastrutture e soluzioni normalmente nascoste. L'identità dell'azienda prende forma attraverso aree dedicate all'innovazione, alla dimostrazione dei sistemi, al dialogo e al product testing.