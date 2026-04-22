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FLOW. FORM. FUNCTION

Fuorisalone 2026 inaugura il Geberit Experience Center

Al Fuorisalone 2026 Geberit inaugura il suo primo spazio fisico a livello internazionale in Via Tortona con RŌS, installazione immersiva di atelier oï che trasforma il flusso dell'acqua in esperienza

22 Apr 2026 - 17:09
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