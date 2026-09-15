L'Italia in una bottiglia: Gianmarco Laviola e il saper fare italiano nell'olio in tutto il mondo

Il riferimento alla Xylella fastidiosa, il batterio che nel Salento ha causato la morte di oltre venti milioni di ulivi, arriva su questo registro. "Sono cresciuto all'ombra di questi ulivi secolari, e vederli morire è stato un colpo al cuore molto forte", racconta. È anche da lì che nasce l'impegno del gruppo nella ricerca, portato avanti da un decennio insieme al Consiglio Nazionale delle Ricerche e a università italiane e spagnole.