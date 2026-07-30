Il Metodo Berio: dalla tracciabilità al blending, come nasce la fiducia in una bottiglia

Tutto parte dal monitoraggio delle zone di produzione, con un'attenzione particolare al bacino del Mediterraneo. Per gli extravergini sono i Master Blender e i loro team ad aprire il processo: assaggiano i campioni provenienti da frantoi e cooperative agricole, e solo quelli che superano la selezione sensoriale passano al laboratorio interno per le analisi chimico-fisiche. Solo a quel punto, verificata la conformità organolettica e chimica, si acquista la partita.