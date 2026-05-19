Vacanze sul lago 365 giorni: Falkensteiner tra Garda e Velden

© Falkensteiner
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Il nuovo Resort Lake Garda di Salò e lo storico castello sul Wörthersee, in Carinzia, diventano due interpretazioni della stessa idea: il lago come stile di vita, non più alternativa stagionale a mare e montagna
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Il lago non è più una terza opzione tra mare e montagna. È sempre più una destinazione autonoma e contemporanea, capace di tenere insieme natura, comfort e ritmo lento dodici mesi l'anno. È in questa direzione che si muove Falkensteiner Hotels & Residences con due strutture che reinterpretano la vacanza sul lago come stile di vita: il nuovo Resort Lake Garda di Salò, in apertura a giugno 2026, e lo storico Schlosshotel Velden sul Wörthersee, in Carinzia.
La forza dei laghi sta nella loro capacità di accompagnare il viaggiatore lungo l'intero arco dell'anno. D'estate sono bagno, sport acquatici e vita all'aria aperta; in inverno si trasformano in luoghi di silenzio, spa e retreat; in primavera e autunno diventano lo scenario ideale per slow travel, natura e gastronomia. Rispetto alle coste garantiscono meno affollamento; rispetto alle quote alpine più impegnative sono più accessibili e fruibili tutto l'anno. È una formula che intercetta una nuova idea di viaggio, in cui contano meno le stagioni e più il ritmo personale, con soggiorni che vanno dal weekend lungo alla workation.
Sulla baia di Salò, il Falkensteiner Resort Lake Garda apre nell’estate 2026 come resort integrato nel paesaggio gardesano. Il progetto porta la firma dell'architetto Matteo Thun e comprende un hotel cinque stelle con 97 camere e suite, affiancato da 170 appartamenti di design da uno a quattro locali, con attici dotati di piscina privata e Jacuzzi panoramica sul tetto. Cuore della struttura è l'Acquapura SPA, cinquemila metri quadrati su due piani con zona rooftop riservata agli adulti, sauna panoramica, hammam in pietra navel e sette cabine per trattamenti ispirati a erbe alpine, fiori e oli essenziali. La proposta gastronomica si articola tra il ristorante Artigiani, dedicato a una cucina regionale leggera e creativa, il Pool Restaurant con selezione di pesce e crudi e il Rooftop Bar serale con Raw Bar sotto il cielo stellato. A completare l'esperienza, un parco botanico interno con oltre quattrocento specie vegetali ispirato alla storia della Riviera di Salò, pensato per accogliere coppie, famiglie e viaggiatori solitari.
Sull'altra sponda delle Alpi, in Carinzia, il Falkensteiner Schlosshotel Velden propone una declinazione diversa dello stesso concept. Parte di The Leading Hotels of the World, è uno storico castello affacciato sul lago Wörthersee, dove design contemporaneo e grandiosità ottocentesca convivono in 105 camere e suite. L'Acquapura Lake SPA di 3.600 metri quadrati alterna piscina panoramica in giardino, piscina coperta, sauna finlandese all'aperto con vista lago e due Private SPA Suite. Il Beach Club privato offre accesso diretto al lago e una piscina esterna di acqua di lago riscaldata, mentre il Seespitz Restaurant & Living — due Cappelli Gault Millau — porta in tavola la cucina slow food sulla terrazza affacciata sull'acqua. L'offerta sportiva accompagna ogni stagione: vela, windsurf, immersioni e sci d'acqua d'estate; sci alpino, sci di fondo e pattinaggio sul lago Weissensee, la più grande pista naturale di pattinaggio al mondo, d'inverno.