Vacanze sul lago 365 giorni: Falkensteiner tra Garda e Velden

La forza dei laghi sta nella loro capacità di accompagnare il viaggiatore lungo l'intero arco dell'anno. D'estate sono bagno, sport acquatici e vita all'aria aperta; in inverno si trasformano in luoghi di silenzio, spa e retreat; in primavera e autunno diventano lo scenario ideale per slow travel, natura e gastronomia. Rispetto alle coste garantiscono meno affollamento; rispetto alle quote alpine più impegnative sono più accessibili e fruibili tutto l'anno. È una formula che intercetta una nuova idea di viaggio, in cui contano meno le stagioni e più il ritmo personale, con soggiorni che vanno dal weekend lungo alla workation.