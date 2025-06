Contributo straordinario Decreto Bollette, Enel al fianco dei propri clienti per un sostegno concreto alla spesa energetica

Il contributo straordinario previsto dal Decreto Bollette offre un contributo di 200€ in bolletta per famiglie con ISEE fino a 25.000€. L'agevolazione, automatica dopo la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) all'INPS, sarà distribuita in bolletta. I clienti possono trovare tutte le informazioni necessarie per ottenere il contributo sul sito internet o nei Negozi Enel, con consulenti in grado di guidare e chiarire tutti i dubbi