Nuova DR 5: sostanza e versatilità

DR 5 può contare su un motore 1.500 da 204 CV. Efficiente e con consumi contenuti. Secondo il ciclo combinato di omologazione WLTP sono necessari 5,3 litri ogni 100 Km. È anche piuttosto silenziosa e può contare su una serie di contenuti tecnologici che contribuiscono a rendere l’esperienza di viaggio ancora più confortevole. Come il sistema di infotainment con display da 26” - senza soluzione di continuità - con connettività wireless per smartphone sul quale, all’occorrenza, sono proiettate le immagini delle telecamere a 360 gradi in HD per manovre ancora più sicure.