Nuova DR 5: sostanza e versatilità

Ora anche nell’efficiente versione full-hybrid. Per la città, ma anche per viaggiare senza pensieri
DR 5: si chiama così il rinnovato suv compatto di DR che cambia e lo fa partendo dal nome che perde quel “punto zero”. E diventa soprattutto Full Hybrid, per una praticità di utilizzo superiore.
Full hybrid significa consumi contenuti, ma al tempo stesso potente, sostenibile ed efficiente. E, in effetti, DR 5 coniuga tecnologia moderna, comfort… Insomma un’auto versatile e adatta anche per la città.
Tra l’altro, il nostro esemplare in prova, è la versione “Collection” e ce lo dice anche il badge nero dedicato sulla carrozzeria, con una serie di accorgimenti che contribuiscono a rendere la vita a bordo ancora più piacevole: dai sedili in eco pelle regolabili e riscaldabili, al volante in pelle multifunzione. Così come i materiali soft touch utilizzati per il cruscotto. E anche la presenza del tetto apribile.
DR 5 può contare su un motore 1.500 da 204 CV. Efficiente e con consumi contenuti. Secondo il ciclo combinato di omologazione WLTP sono necessari 5,3 litri ogni 100 Km. È anche piuttosto silenziosa e può contare su una serie di contenuti tecnologici che contribuiscono a rendere l’esperienza di viaggio ancora più confortevole. Come il sistema di infotainment con display da 26” - senza soluzione di continuità - con connettività wireless per smartphone sul quale, all’occorrenza, sono proiettate le immagini delle telecamere a 360 gradi in HD per manovre ancora più sicure.
Non mancano i sistemi di assistenza alla guida, con ben 24 ADAS di ultima generazione, per mettere la sicurezza - sempre - al primo posto.