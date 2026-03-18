Dellorto e la sostenibilità “in quattro punti cardini”: energia pulita, filiera, persone e innovazione

Nata in Brianza nel 1933 e cresciuta con la meccanica di precisione, oggi Dellorto lavora su meccatronica ed elettronica e, parallelamente, ha strutturato un percorso ESG che mette insieme obiettivi ambientali, attenzione alle persone e scelte di governance. Il filo conduttore è l’idea che la sostenibilità non sia un capitolo “a parte”, ma un modo di rendere più solida l’azienda.