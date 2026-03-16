Daiichi Sankyo Italia presenta AmpiaMente: un progetto per valorizzare le diversità e mettere il benessere al centro

“Siamo convinti che il collocamento mirato possa realizzarsi solo attraverso la collaborazione tra tutti gli stakeholder facenti parte del processo: dalle famiglie delle persone con disabilità, agli enti che li hanno in carico, alle Associazioni di settore fino agli uffici Risorse Umane delle aziende. Il nostro compito è mettere in connessione queste realtà e creare una rete che renda sostenibile ogni inserimento lavorativo superando stigma e barriere” dichiara Fabrizio Paramucchi - Responsabile Ufficio S.I.L.D. Roma (Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione - Area "Attuazione, Tutela della Fragilità e Punto di contatto)