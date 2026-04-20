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Oltre la ribellione

CUPRA Raval

Con l'esperienza "Follow the CUPRA", Milano, Berlino, Parigi, Barcellona, Madrid e Manchester hanno fatto da palcoscenico al lancio del nuovo modello. Nel capoluogo lombardo sul palco Mahmood

20 Apr 2026 - 10:33
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