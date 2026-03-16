Birba “Urban beat”: il nuovo quadriciclo elettrico L7e di DR punta sulla città (e sul lavoro)

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Compatto nelle misure, 90 km/h di velocità massima e autonomia dichiarata di circa 182 km. Tre allestimenti (Classic, Sport, Ego) e prezzo da 12.900 euro
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DR Automobiles Groupe entra nel segmento dei quadricicli pesanti e lo fa con Birba, un L7e full electric pensato per muoversi in città con più agilità rispetto a un’auto tradizionale e con un taglio molto pratico. Le dimensioni sono da “urban”: 2.980 mm di lunghezza, 1.490 mm di larghezza e 1.637 mm di altezza, con passo di 1.960 mm. L’obiettivo è chiaro: offrire un mezzo compatto per il traffico di tutti i giorni, senza rinunciare a prestazioni utili anche su percorsi scorrevoli.
Birba viene proposta con potenza da 14 kW, velocità massima di 90 km/h e un’autonomia indicata di circa 182 km. Numeri che la posizionano come alternativa per chi deve spostarsi spesso nel perimetro urbano e nei dintorni, con l’idea di coprire tragitti casa-lavoro, commissioni e giri quotidiani senza dover ricaricare continuamente.
Uno dei punti su cui DR spinge è la versatilità. Birba può essere usata come mezzo da lavoro “da ultimo miglio” grazie a un bagagliaio da 700 litri e a una portata utile di 275 kg. Ma l’impostazione resta trasversale: è pensata anche per l’ufficio, per lo shopping e per gli spostamenti nel tempo libero, soprattutto quando il tema è entrare e uscire dalle zone più trafficate con facilità.
La dotazione di serie è ampia e va dritta su comfort e praticità: quadro strumenti LCD a colori, Bluetooth e radio DAB+, volante multifunzione e supporto smartphone, presa 12V e porte USB, alzacristalli elettrici (anche con funzione di abbassamento a distanza) e climatizzazione con aria condizionata e riscaldatore PTC.
Sul lato luci, troviamo la firma “moderna” con luci di marcia diurna, funzione “Accompanying me home/Take me home” e un impianto che combina LED e lampade tradizionali in base agli elementi. A completare il pacchetto: cerchi in lega da 14", modalità di guida Eco e Sport, telecamera con funzione parking assist e sensori con segnale a frequenza crescente in avvicinamento all’ostacolo.
Birba è disponibile in tre allestimenti – Classic, Sport ed Ego – con diversi livelli di personalizzazione. Il prezzo di partenza è 12.900 euro. Il modello viene commercializzato dal gruppo insieme agli altri brand Evo, DR, Sportequipe, Tiger e ICH-X ed è disponibile nella rete di oltre 400 showroom in Italia.