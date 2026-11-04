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OSPITALITÀ ECCEZIONALE

Cefalù, la casa dei nonni che ha pagato gli studi a un pediatra

Antonio Corsello ha aperto su Airbnb l’appartamento di famiglia a Palazzo Legambi, a pochi passi dalla Cattedrale, per mantenersi a Medicina. Oggi è pediatra e ogni estate torna ad accogliere i suoi ospiti

04 Nov 2026 - 11:37
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