Chianti, il casale di Beatrice dove si ritrovano famiglie e amici

L’avevano comprato per un motivo preciso: avere spazio a sufficienza per riunire parenti e amici. Per ristrutturarlo, Beatrice e il marito sono partiti dalla vacanza che avrebbero voluto fare loro con la propria famiglia. Ne è uscita una casa per fino a 11 persone. Al centro c’è una grande cucina con camino. Intorno ci sono un parco giochi con altalene, scivoli e tavolo da ping pong, una vasca idromassaggio per la sera e un parcheggio comodo. Un piano intero è accessibile anche alle persone con disabilità: per Beatrice ospitare vuol dire partire dalle esigenze di chi arriva.