Chianti, il casale di Beatrice dove si ritrovano famiglie e amici
© Airbnb
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Nel 2001 la proprietaria di un casolare del Cinquecento a San Casciano in Val di Pesa, nel Chianti, aveva più di un acquirente interessato. Era molto legata a quella casa, e scelse Beatrice Pieralli e suo marito. “È stata questa casa a scegliere noi”, racconta oggi Beatrice. Venticinque anni dopo quel casale, diventato il Vichiaccio Country House, ha vinto il premio Miglior alloggio per famiglie e gruppi ai Maestri dell’Accoglienza 2026 di Airbnb.
L’avevano comprato per un motivo preciso: avere spazio a sufficienza per riunire parenti e amici. Per ristrutturarlo, Beatrice e il marito sono partiti dalla vacanza che avrebbero voluto fare loro con la propria famiglia. Ne è uscita una casa per fino a 11 persone. Al centro c’è una grande cucina con camino. Intorno ci sono un parco giochi con altalene, scivoli e tavolo da ping pong, una vasca idromassaggio per la sera e un parcheggio comodo. Un piano intero è accessibile anche alle persone con disabilità: per Beatrice ospitare vuol dire partire dalle esigenze di chi arriva.
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Prima del Chianti, la vita di Beatrice era fatta di viaggi: lavorava come designer per una grande azienda americana di abbigliamento sportivo. A 45 anni una malattia e un intervento chirurgico l’hanno obbligata a rallentare e a rimettere in discussione le sue priorità. Oggi è Superhost da 14 anni.
“Grazie ad Airbnb ho potuto continuare a viaggiare, ma questa volta era il mondo a venire a casa mia. Ho trasformato il desiderio di conoscere persone e culture diverse in un lavoro che mi permette anche di condividere la mia terra”.
Tra gli episodi che Beatrice racconta più volentieri c’è quello di una famiglia che aveva in programma una giornata fuori. Alla fine ha cambiato idea ed è rimasta al casale, perché lì stava troppo bene. Negli anni diversi ospiti sono tornati. Con alcuni è nata un’amicizia, e c’è chi l’ha invitata al proprio matrimonio.
“Mi piace pensare che qui famiglie di generazioni diverse e gruppi di amici possano ritrovare il tempo per stare insieme, senza fretta, e portarsi a casa ricordi che dureranno ben oltre la vacanza”.
San Casciano è nel cuore del Chianti, tra Firenze e Siena. Beatrice indirizza gli ospiti verso un territorio meno scontato: i mercati di Greve, le fornaci dell’Impruneta, le cantine della zona, le sagre di paese. Per farlo si appoggia a una rete di guide, chef e realtà locali che ha costruito negli anni, e che oggi fa parte dell’accoglienza quanto la casa.