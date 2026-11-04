Cefalù, il giovane pediatra premiato tra i migliori host d’Italia

Cefalù, la casa dei nonni che ha pagato gli studi a un pediatra
© Airbnb
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Antonio Corsello è un giovane pediatra e, per Airbnb, uno dei migliori host d’Italia: con l’appartamento di famiglia affacciato sulla Cattedrale di Cefalù ha vinto il premio Ospitalità eccezionale ai Maestri dell’Accoglienza 2026. Lavora in ospedale e ogni estate torna a Cefalù per accogliere di persona i suoi ospiti, come fa da oltre dieci anni.
L’appartamento si trova a Palazzo Legambi, un edificio del Settecento a pochi passi dalla Cattedrale arabo-normanna, patrimonio dell’umanità Unesco. La nonna lo comprò negli anni Cinquanta, e da allora ci sono cresciute più generazioni della famiglia. Antonio è nato a Palermo, ma fin da bambino ha passato le vacanze a Cefalù, sulla costa tirrenica, il borgo da cui vengono i suoi.
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Ha cominciato circa dodici anni fa, a diciott’anni, dopo aver lasciato la Sicilia per studiare Medicina: l’appartamento di famiglia era rimasto vuoto e lo ha messo su Airbnb. Ama viaggiare e parla diverse lingue, e nell’ospitalità ha visto un’occasione per conoscere gente nuova. D’estate tornava in Sicilia a preparare gli esami e divideva le giornate tra i libri e gli ospiti.
“All’inizio Airbnb era un modo per aiutarmi a pagare gli studi. Poi ho scoperto quanto mi piacesse accogliere persone da tutto il mondo e condividere con loro un luogo a cui sono così legato”.
Oggi, quando i turni in ospedale non gli permettono di esserci, lo aiuta la madre.
Il rapporto con gli ospiti comincia prima che arrivino. Antonio manda le indicazioni per raggiungere il centro medievale e suggerisce da dove guardarlo per vederlo da una prospettiva diversa. All’arrivo, a seconda dell’ora, c’è un’arancina, un gelato o un aperitivo, poi li accompagna in terrazza, davanti alla Cattedrale. Da lì comincia il suo racconto della città: botteghe e vicoli, le spiagge, il panorama dalla Rocca e le tradizioni marinare, come la ‘Ntinna a mari della festa del Santissimo Salvatore.
I suoi ospiti sono soprattutto viaggiatori curiosi e rispettosi dei luoghi, con cui viene spontaneo fermarsi a parlare. Con un professore universitario americano la comune passione per la lettura è diventata uno scambio di libri. Altri ospiti tornano ogni anno.
Una volta la casa è diventata il quartier generale di un matrimonio. Una giovane italoamericana di New York, con radici siciliane, l’aveva scelta per ospitare i familiari arrivati per le nozze in Cattedrale. Per una settimana lì si è preparato tutto, dalla vestizione della sposa e delle damigelle fino alla serenata sotto le finestre, e Antonio ha aiutato la famiglia a trovare truccatori e parrucchieri.
“Quando qualcuno mi scrive che non si è sentito un turista, ma parte del luogo, capisco di aver trasmesso qualcosa di speciale”.