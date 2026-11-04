Cefalù, il giovane pediatra premiato tra i migliori host d’Italia

Ha cominciato circa dodici anni fa, a diciott’anni, dopo aver lasciato la Sicilia per studiare Medicina: l’appartamento di famiglia era rimasto vuoto e lo ha messo su Airbnb. Ama viaggiare e parla diverse lingue, e nell’ospitalità ha visto un’occasione per conoscere gente nuova. D’estate tornava in Sicilia a preparare gli esami e divideva le giornate tra i libri e gli ospiti.