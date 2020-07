Volkswagen Arteon e Arteon Shooting Brake

La doppia carrozzeria non è lʼunica novità a riguardo della seconda generazione di Arteon. Ci saranno infatti la versione ibrida plug-in Arteon eHybrid, con potenza di sistema pari a 160 kW (218 CV), e un distintivo allestimento sportivo R da 320 CV. Questʼultima sarà anche dotata della nuova trazione con “Torque Splitter”, un sistema di ripartizione della coppia ancora più efficiente e dinamico. Vera bandiera tecnologica del brand, la nuova Arteon sarà dotata, fra lʼaltro, del sofisticato Travel Assist, un pacchetto Adas di guida assistita attivo fino ai 210 km orari.

Volkswagen Arteon Shooting Brake è la soluzione moderna della gamma, in quanto funzionale a uno stile di vita non meramente business. È dotata di un bagagliaio da 565 litri che, reclinando gli schienali dei sedili posteriori, arriva a una capacità di carico di 1.632 litri. Gli interni sono stati ridisegnati ex novo e debutta su Arteon il Digital Cockpit Pro di serie, con i comandi touch del volante e del climatizzatore automatico. Tra gli optional di pregio, il sistema audio da 700 Watt dello specialista Harman/Kardon, appositamente progettato per la gamma Arteon.

Le nuove Arteon fanno proprie lʼeccellenza motoristica del gruppo Volkswagen e non manca loro nulla che non troviamo sui modelli top di gamma Audi e Porsche. Ad esempio, i motori TDI a gasolio hanno il doppio catalizzatore SCR per ridurre fino allʼ80% gli ossidi di azoto, mentre i TSI turbo benzina hanno un sistema di compressione elevata. Lʼarrivo sui mercati europei è previsto per il prossimo mese di settembre.

