Suzuki si mette alle spalle un anno difficile ma positivo

Oggi lʼibrido leggero Suzuki (il mild hybrid) coinvolge auto piccole e cittadine, come Ignis e Swift che si avvalgono di unʼunità elettrica a 12 Volt che assiste il motore termico a benzina. Coinvolge però anche modelli più grandi come S-Cross e Vitara, la cui unità elettrica è a 48 Volt, quindi più potente. Grazie a questa gamma ibrida completa, Suzuki ha potuto registrare lo scorso settembre il suo mese record in Italia, con quasi 5.000 auto vendute. E in prospettiva cʼè la Swace, la station wagon che dispone di un sistema Full Hybrid, e la Across ibrida plug-in.

Suzuki Across è il grande Suv ricaricabile realizzato in partnership con Toyota. La sua autonomia è davvero ragguardevole, perché in ambito urbano la marcia in modalità elettrica arriva fino a 100 km, 75 km nel ciclo misto. Unʼelevata efficienza a emissioni zero, cui aggiunge il rassicurante serbatoio da 55 litri per la benzina per ovviare allʼeventuale mancanza di colonnine per la ricarica. In pratica soltanto Jimny manca alla chiamata ibrida, ma solo perché gli esemplari giunti in Europa erano pochi! La prossima mossa di Jimny per il 2021 è la versione N1 omologata autocarro.

Suzuki Swace Hybrid Web Edition

Per questi giorni a cavallo tra fine anno e inizio 2021 Suzuki lancia la versione super accessoriata di Swace. Una familiare molto versatile, naturalmente ibrida, prenotabile esclusivamente online. Si chiama Swace Hybrid Web Edition e si caratterizza per la carrozzeria bicolore, mentre il sistema ibrido combina un motore termico 1.8 benzina a ciclo Atkinson da 98 CV con un motore elettrico da 53 kW (72 CV), per una potenza massima di sistema di 122 CV. Il cambio è automatico e-CVT a variazione continua.

Molto spaziosa, di grande abitabilità e con un bagagliaio sorprendente che va da quasi 600 a oltre 1.600 litri, Suzuki Swace Hybrid Web Edition ha di serie i sedili e il volante riscaldabili, l’apertura porte e l’avviamento “keyless”, i sensori di parcheggio, la retrocamera e impianto d’infotainment con touch screen da 8 pollici a colori e connettività Apple e Android. Il climatizzatore bizona automatico con sistema S-Flow regola i flussi d’aria rilevando il numero di passeggeri a bordo. Di serie anche i sistemi di guida autonoma di livello 2, tra cui il parcheggio automatico “senzamani”. Prezzi da 27.400 Euro e prenotazioni nellʼarea MySuzuki del sito Suzuki.