Spoticar, arriva in Italia lʼusato garantito dal gruppo PSA

Lʼusato garantito PSA, proposto già in 11 Paesi europei, arriva adesso anche in Italia . Il nuovo marchio commerciale si chiama Spoticar e concerne lʼusato di tutte le marche, non soltanto dunque dei brand Peugeot, Citroen e Opel. I veicoli hanno anzianità fino a 10 anni e saranno venduti con la formula soddisfatti o rimborsati.

Punto nodale della professionalità Spoticar sta nei controlli, accurati, cui vengono sottoposti i veicoli usati, con ben 100 punti di controllo che valutano la sicurezza, la carrozzeria, i componenti meccanici e gli standard di inquinamento. Sono le officine ufficiali Peugeot, Citroen e Opel a svolgere il lavoro, con il personale specializzato qui impiegato. Il primo punto vendita Spoticar italiano è stato aperto ieri, nella storica location milanese di Via Gattamelata 41, ma il riferimento principe per la ricerca di una vettura è il sito www.spoticar.it.

Tre le tipologie di garanzia proposte da Spoticar: la Premium riguarda i veicoli di età da 0 a 4 anni e con chilometraggio non superiore a 100.000 km; la garanzia Advanced i veicoli da 4 a 7 anni e con chilometraggio non superiore a 150.000 km; infine la garanzia Essential attivabile sui veicoli da 7 a 10 anni e con chilometraggio illimitato. I prodotti Spoticar si rivolgono non soltanto agli automobilisti privati, ma anche a chi ha esigenze di un veicolo commerciale. La garanzia è estesa fino a 48 mesi, con assistenza 24 ore su 24 in caso di guasto o incidente.

È infine da segnalare lʼaccordo fra Spoticar e Europ Assistance, che insieme offrono MyClinic, un innovativo sistema di monitoraggio della propria salute basato su 750 diagnostiche di medicina generale. Con MyClinic, il cliente può rivolgersi a un medico specialista per chiedere un consulto medico video, e richiedere servizi come la “cartella salute”, dove monitorare i propri parametri vitali e il “passaporto salute” traducibile in 10 lingue.