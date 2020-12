Nel 2021 gli importi delle multe… beh almeno non aumentano

A volerla sparare grossa, la notizia è: nel 2021 gli importi delle multe diminuiranno ! È la prima volta che accade da oltre 25 anni a questa parte. Effetto pandemia, penseranno in molti, ma la realtà è ben diversa e, passata lʼincredulità, si capisce come di buone notizie non cʼè granché traccia.

Il fatto è che ogni due anni, in base allʼindice dei prezzi Istat, le multe previste dal Codice della Strada vanno aggiornate. Ecco allora che, dal primo gennaio 2021, gli importi delle multe saranno effettivamente ridotti rispetto al biennio 2018/2020, ma lo sconto è mini che più mini non si può, appena lo 0,2% in meno e soltanto sulle sanzioni da 250 euro in su. Vale a dire che la violazione del limite di velocità dai 40 ai 60 km/h costerà allʼautomobilista 532 euro e non più 533 euro! E se si sfreccia oltre il limite consentito di 60 km/h, la multa sarà di 845 e non più 847 euro!! (e qui è giusto metterne due di punti esclamativi).

Risibile. Anche perché le multe fino a 250 euro restano intatte. Il divieto di sosta sarà sanzionato sempre con 42 euro, il mancato uso delle cinture di sicurezza 83 euro e lʼutilizzo del telefonino alla guida 165 euro. Con lʼentrata in vigore del nuovo Codice della Strada, il primo gennaio 1993, sono stati 13 gli aggiornamenti biennali delle multe, e nella seconda metà degli anni 90 ci sono stati incrementi a due cifre. La buona notizia allora può essere unʼaltra: nel 2021 le multe non aumentano, almeno questo!