Brabus 1300 R, la supernaked su base KTM1290 Super Duke R EVO

Il plus tecnico sta nelle sospensioni semi-attive WP Apex di seconda generazione, con le quali è possibile selezionare 5 modalità di smorzamento (più la sesta Auto), mentre telaistica e motore restano gli stessi, con il bicilindrico LC8 di KTM da 1.301 cc che sviluppa 180 CV a 9.500 giri al minuto. Non meno impressionante è la coppia di 140 Nm, che significano spinta e prestazioni, al regime massimo di 8.000 giri. Tra le dotazioni della prima moto Brabus ci sono anche lʼammortizzatore di sterzo, anchʼesso WP Apex, e il comando rapido dellʼacceleratore.

Quanto a design, cambiano i convogliatori laterali che confluiscono nel serbatoio, i cerchi leggeri a 9 razze forgiati, i terminali di scarico, il parafango anteriore e il fanale, ora singolo e rotondo, oltre al cupolino che lo avvolge. Molti i componenti in fibra di carbonio e il silenziatore slip-on Brabus con doppio tubo di scarico. La super naked Brabus 1300 R sarà realizzata in serie limitata di 154 esemplari, la metà color Magma Red e lʼaltra metà Signature Black. La sella riscaldata è un plus comfort di questa super naked, i cui prezzi partono da 39.500 euro, un bel sovrapprezzo rispetto ai 21.450 euro della KTM 1290 Super Duke R EVO.