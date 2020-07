DS 9 E-Tense, il concept francese dellʼammiraglia

Per affermarsi nel segmento “luxury premium”, il più prestigioso del mercato, non ci si può esimere da una grande berlina di rappresentanza . Ecco allora che il marchio DS propone la DS 9, anche in versione elettrica E-Tense , e dà subito un segnale che la carrozzeria a tre volumi può essere disegnata in modo nuovo, dinamico, con armonie diverse dal passato.

La DS 9 ha una linea fastback molto gradevole, elegante e prestigiosa. Pur lunga quasi 5 metri (4,93 per lʼesattezza), esprime unʼarmonia delle forme che non la appesantiscono, tuttʼaltro, lasciando spazio peraltro a un passo lunghissimo di 2,9 metri, che consente unʼabitabilità infinita allʼinterno. Siamo pur sempre nei paraggi di Citroen e della sua storia di comfort e spaziosità senza limiti, e questa berlina di rappresentanza deve esprimere gli stessi concetti al livello di eccellenza.

In effetti, se gli esterni sorprendono, a cominciare dalle maniglie a filo con la carrozzeria, gli interni lasciano a bocca aperta. Per eleganza, per la cura dei dettagli, per lʼorologio analogico B.R.M. a centro plancia e questʼultima rivestita in pelle Nappa, per il comfort sontuoso dei sedili e per le fantastiche sospensioni DS Active Scan, capaci di monitorare la strada grazie a un sistema di telecamere che legge le asperità prima che lʼauto ci passi sopra. Non se ne vedranno molte in giro e allora DS ha voluto renderla ulteriormente distintiva con le motorizzazioni E-Tense, cioè esclusivamente ibrida elettrica plug-in e 100% elettrica.

La DS 9 E-Tense ibrida plug-in si avvale di un motore turbo benzina PureTech e di un motore elettrico che erogano una potenza combinata di 225 CV. Il motore elettrico, integrato nel cambio automatico a 8 rapporti, serve per dare maggior slancio in accelerazione e per viaggiare a emissioni zero per circa 50 km, alla velocità massima di 135 km orari. La DS 9 arriverà sul mercato in autunno, ma le manifestazioni dʼinteresse sono già possibili adesso.

