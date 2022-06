Zelensky: Ucraina nella Ue, certo che presto riceveremo risposta

"Sono certo che presto riceveremo una risposta, questa decisione può rafforzare non solo il nostro Stato, ma anche l'intera Unione".

Lo ha detto in un videomessaggio il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, in relazione alla candidatura di Kiev per entrare nalla Ue. Dopo la visita della Von der Leyen, Zelensky ha aggiunto che "ci saranno molti altri colloqui ugualmente importanti e, spero, fruttuosi con i leader europei la prossima settimana".