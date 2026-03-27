Zelensky partner dell'Arabia Saudita: firmato accordo sulla difesa
Il presidente ucraino: "Collaboreremo con Riad, abbiamo imparato a difenderci da droni e missili balistici"
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"Abbiamo raggiunto un importante accordo tra il Ministero della Difesa dell'Ucraina e il Ministero della Difesa del Regno dell'Arabia Saudita in materia di cooperazione nel settore della difesa. Il documento è stato firmato prima del nostro incontro con il Principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman Al Saud". Lo ha annunciato su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.
"Siamo pronti a condividere le nostre competenze e i nostri sistemi con l'Arabia Saudita e a collaborare per rafforzare la protezione delle vite umane", ha aggiunto Zelensky su X. "Ormai da cinque anni, gli ucraini resistono allo stesso tipo di attacchi terroristici - missili balistici e droni - che il regime iraniano sta attualmente perpetrando in Medio Oriente e nella regione del Golfo. Anche l'Arabia Saudita possiede capacità di interesse per l'Ucraina e questa cooperazione può essere reciprocamente vantaggiosa. Abbiamo inoltre discusso della situazione in Medioriente e nella regione del Golfo nel suo complesso, dell'assistenza russa al regime iraniano, degli sviluppi nei mercati dei carburanti e della potenziale cooperazione energetica", ha concluso.