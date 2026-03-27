Zelensky partner dell'Arabia Saudita: firmato accordo sulla difesa

"Siamo pronti a condividere le nostre competenze e i nostri sistemi con l'Arabia Saudita e a collaborare per rafforzare la protezione delle vite umane", ha aggiunto Zelensky su X. "Ormai da cinque anni, gli ucraini resistono allo stesso tipo di attacchi terroristici - missili balistici e droni - che il regime iraniano sta attualmente perpetrando in Medio Oriente e nella regione del Golfo. Anche l'Arabia Saudita possiede capacità di interesse per l'Ucraina e questa cooperazione può essere reciprocamente vantaggiosa. Abbiamo inoltre discusso della situazione in Medioriente e nella regione del Golfo nel suo complesso, dell'assistenza russa al regime iraniano, degli sviluppi nei mercati dei carburanti e della potenziale cooperazione energetica", ha concluso.

