Yemen, la guerra dimenticata

Documento esclusivo del nostro inviato nello Yemen, Paese devastato da cinque anni di guerra che ha causato oltre 100mila vittime. Un conflitto che coinvolge Iran, Arabia Saudita, diversi Paesi arabi e Stati Uniti, di cui si parla pochissimo ma che secondo l'Onu é la più grave catastrofe umanitaria del mondo. Nel reportage i soldati al fronte sulle montagne tra droni e trincee, le centinaia di migliaia di profughi in fuga, il racconto dei bambini soldato, il coraggio delle madri che come in Argentina lottano per i desaparecidos, le drammatiche testimonianze dei prigionieri torturati e le difficoltà dei giornalisti locali a raccontare la verità. Voci e immagini da una guerra dimenticata sulle rotte del petrolio che rischia di diventare una nuova Siria e prima o poi di allargarsi all'intera area.