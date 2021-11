Yemen, l'Onu: 377mila morti da inizio conflitto

-afp

Sono 377mila i morti in sette anni di conflitto in Yemen. Lo riferisce un rapporto dell'Onu, secondo cui il 60% delle vittime è stato causato dagli effetti indiretti della guerra, come la scarsità di acqua, cibo e le malattie, mentre sono circa 150mila gli uccisi negli scontri armati o nei raid aerei. Come in passato, a patire maggiormente gli "effetti collaterali" del conflitto sono i bambini.