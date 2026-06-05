Xi Jinping andrà in visita in Corea del Nord la prossima settimana

Xi Jinping, presidente della Repubblica popolare cinese, effettuerà una visita di Stato in Corea del Nord dall'8 al 9 giugno su invito di Kim Jong Un, segretario generale del Partito dei lavoratori della Corea. Lo ha annunciato un portavoce del Dipartimento internazionale del Comitato centrale del Pcc citato da Xinhua. Sarà la prima visita dopo anni: l'ultima volta che il leader cinese si era recato a Pyongyang era il 2019. Il suo viaggio sarà l'ultima di una serie di iniziative intraprese dalla Cina per rafforzare gli stretti legami con il vicino, dotato di armi nucleari, il cui leader Kim Jong Un si è avvicinato alla Russia negli ultimi anni, in particolare inviando truppe e armi convenzionali a sostegno della sua guerra contro l'Ucraina. L'annuncio è stato dato da entrambi i Paesi venerdì, il giorno dopo che la Corea del Nord ha presentato un nuovo impianto per la produzione di combustibile nucleare. Secondo gli esperti, la presentazione dell'impianto implica che Kim sia desideroso di consolidare lo status del suo Paese come potenza nucleare in vista della visita di Xi.