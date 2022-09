Von der Leyen sulle elezioni italiane: eurodeputati della Lega presentano un'interrogazione alla Commissione

Gli eurodeputati della Lega Marco Zanni e Marco Campomenosi hanno presentato un'interrogazione alla Commissione europea, dopo le dichiarazioni della presidente Ursula von der Leyen sulle elezioni italiane, pronunciate all'università di Princeton, negli Stati Uniti.

Von der Leyen "non ritiene questo intervento lesivo del principio di indipendenza della Commissione?", scrivono i due politici chiedendo un chiarimento. La leader europea aveva affermato che in caso in cui vincesse un partito sovranista, "abbiamo gli strumenti, come con Ungheria e Polonia". Negli ultimi mesi Bruxelles ha minacciato di tagliare i fondi europei ai due Paesi, in caso di leggi contro lo stato di diritto.