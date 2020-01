Virus misterioso dalla Cina, forse colpito un turista inglese

Un turista inglese di 32 anni, Ash Shorley, "sta lottando contro la morte in Thailandia: si teme possa essere il primo occidentale colpito dal nuovo coronavirus" diffusosi in Cina. Lo scrive il quotidiano inglese The Sun. L'uomo è stato portato d'urgenza in ospedale a Phuket. I medici hanno rilevato che i sintomi presentati dal 32enne sarebbero "compatibili" con il nuovo coronavirus originatosi in Cina.