Virus Cina: alto rischio nei Paesi asiatici, moderato in Europa

Il rischio che il coronavirus scoperto in Cina arrivi in Europa resta "moderato", ma è alta la probabilità di contagio nei Paesi asiatici. Sono le conclusioni del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie sul morbo virale, simile alla Sars, che ha avuto origine in Cina. Secondo gli ultimi dati, i casi accertati sono saliti a 292, mentre le vittime sono finora nove.