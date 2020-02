Violenze in Mali, almeno 40 morti in una serie di attacchi

Almeno 40 persone, tra cui nove soldati, sono state uccise in tre diversi attacchi in Mali. Il primo episodio, nel centro del Paese, ha provocato la morte di 31 persone, uccise da uomini armati che hanno preso d'assalto un villaggio bruciando case e raccolti e massacrando il bestiame. I nove soldati sono invece stati uccisi in due distinti episodi, un'imboscata e un attacco a un campo militare.