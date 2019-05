Venezuela, si dimette ambasciatore di Maduro in Italia

L'ambasciatore del Venezuela in Italia, Isaias Rodriguez, si è dimesso dal suo incarico. Il diplomatico ha spiegato di "condividere la causa" del presidente Nicolas Maduro ma di non poter più proseguire nella sua missione per le troppe difficoltà, soprattutto finanziarie, dovute alle sanzioni Usa, sostenute dal sistema bancario italiano, che hanno reso il suo lavoro quotidiano impossibile.