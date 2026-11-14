Venezuela, scarcerato dopo due anni e mezzo l'italovenezuelano Daniel Echenagucía

Scarcerato in Venezuela Daniel Echenagucía, con doppia cittadinanza italo-venezuelana. L'annuncio arriva dalla Farnesina. Echenagucía è stato accolto presso il Consolato Generale d'Italia a Caracas. "Il rilascio è stato facilitato dal Cicr/Comitato Internazionale della Croce Rossa, il cui team ha effettuato un check-up medico e verificato le condizioni psico-fisiche del connazionale, dopo quasi due anni e mezzo trascorsi in un centro penitenziario di massima sicurezza. Il Consolato Generale sta prestando assistenza al connazionale, che lascerà presto il Paese", aggiunge la Farnesina.