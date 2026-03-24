Venezuela, Machado: "Il governo si farà da parte, il settore del petrolio e del gas diventerà completamente privato"

Il ruolo del governo venezuelano nel settore dell'energia "cambierà, si farà da parte e aprirà la strada affinché il settore petrolifero e del gas diventi completamente privato". Lo ha detto la leader dell'opposizione venezuelana, Maria Corina Machado, parlando al panel sul futuro del Venezuela organizzato a CeraWeek, in corso a Houston. "Dal 3 gennaio sono stati compiuti passi importanti. Abbiamo riconosciuto l'importanza dell'amministrazione statunitense per sbloccare la situazione. Ciò che verrà dopo dovrà essere trasparente, per creare fiducia a lungo termine negli investimenti", ha evidenziato Machado, ribadendo come la priorità principale sia "sviluppare un'architettura legale, fiscale e contrattuale che protegga il capitale nel corso dei decenni".