Venezuela, Conte: Italia non è isolata, mio intervento determinante

Sul Venezuela "l'Italia non è isolata, ha contributo al comunicato dell'Alto Commissario e dell'intera Ue del 26 gennaio ed è stato riconosciuto che il mio intervento è stato determinante". Lo ha affermato da Strasburgo il premier Giuseppe Conte. "Non sappiamo quale sarà l'evoluzione della crisi - ha precisato - ma l'Italia ha le idee chiare: servono nuove elezioni. Non riteniamo di poter incoronare nessuno che non passi da elezioni libere".