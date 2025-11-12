Venezuela alza livello allerta dopo arrivo della portaerei Ford

Il Venezuela ha annunciato un "massiccio dispiegamento" di forze terrestri, navali, aeree, fluviali e missilistiche, così come di milizie civili, in risposta alla presenza americana al largo delle sue coste che martedì ha registrato anche l'arrivo della portaerei Ford, la più grande al mondo. In una nota riportata da "El Pais", il ministro della Difesa venezuelano, Vladimir Padrino López, ha annunciato che il livello di allerta militare nel Paese è stato innalzato come da "ordini impartiti" dal presidente Nicolás Maduro. In questo modo, ha spiegato, viene data attuazione a "una fase superiore" del cosiddetto "Piano Indipendenza 200", un meccanismo di risposta militare deciso lo scorso settembre per rafforzare le misure di difesa contro la presenza militare statunitense nei Caraibi.