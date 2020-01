Venezuela, 100 deputati eleggono Guaidò come presidente Parlamento

Un gruppo di 100 membri dell'Assemblea nazionale del Venezuela ha eletto Juan Guaidò quale presidente dell'organo collegiale in una riunione svoltasi nella sede del quotidiano El Nacional. Guaidò è stato confermato nell'incarico ricoperto nel 2019 in risposta all'autoproclamazione del deputato rivale Luis Parra a capo del Parlamento. In questo modo ora l'An si trova ad avere due giunte direttive in conflitto.