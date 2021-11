Variante Omicron, appello Oms a over 60 e fragili: "Non viaggiate"

Ansa

Alla luce della diffusione della nuova variante Omicron del Covid, l'Oms consiglia agli over 60 e alle persone fragili di non viaggiare. "Coloro che non stanno bene o sono a rischio di sviluppare una grave malattia e quindi di morire, comprese le persone di età pari o superiore a 60 anni o quelle con comorbilità, dovrebbero essere avvisate di posticipare il viaggio", rende noto l'Oms.