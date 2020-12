Variante inglese Covid, il Giappone blocca ingresso a stranieri

Getty

Tokyo ha annunciato il blocco degli ingressi in Giappone dei cittadini stranieri non residenti, fino alla fine di gennaio, per cercare di contenere la diffusione della variante inglese del coronavirus già individuata nel Paese. Stando a quanto riportato dall'agenzia di stampa Kyodo, a partire da mercoledì e fino alla fine di gennaio ai cittadini giapponesi e agli stranieri residenti in Giappone in arrivo da Paesi dove è stata confermata la variante inglese.