Vanuatu, affonda un traghetto: oltre 30 dispersi

Oltre 30 persone risultano disperse dopo l'affondamento di un traghetto Mv Matui, avvenuto venerdì scorso al largo di Vanuatu, nell'Oceano Pacifico. L'imbarcazione era in navigazione tra le isole di Ambae e Santo con 47 persone a bordo. I soccorritori hanno tratto in salvo 15 passeggeri e recuperato un corpo, secondo quanto riferito ieri dall'ufficio del primo ministro. Le operazioni di ricerca sono proseguite fino alla giornata di domenica e si concentreranno da lunedì lungo la costa, dove le correnti potrebbero aver trasportato eventuali superstiti, anziché nelle acque aperte.