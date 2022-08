Vaiolo delle scimmie, autorità Gb: "L'epidemia sta rallentando"

L'epidemia di vaiolo delle scimmie in Gran Bretagna "mostra segni di rallentamento".

Lo affermano funzionari sanitari locali, che sottolineano però come sia "ancora troppo presto per sapere se l'abbassamento della curva dei casi sarà mantenuto anche in futuro". L'Agenzia per la sicurezza sanitaria spiega che ora si segnalano 29 nuove infezioni al giorno, rispetto ai 52 casi durante l'ultima settimana di giugno. Ad oggi il Paese ha registrato più di 3mila casi di vaiolo delle scimmie, con oltre il 70% dei casi a Londra.