Vaccino anti-Covid, Pfizer: nessun problema grave di sicurezza

Il vaccino anti-Covid di Pfizer, di cui la Gran Bretagna ha avviato martedì la somministrazione su alcune migliaia di persone, è stato "ben tollerato" durante la sperimentazione e non è al centro di alcuna "preoccupazione seria di sicurezza". E' il commento della casa farmaceutica dopo le notizie sulla reazione allergica non grave manifestata da due operatori sanitari e sulla raccomandazione dell'autorità del farmaco di non vaccinare chi è allergico.