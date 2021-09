Vaccini, in Spagna sì a terza dose ma solo per gravi immunodepressi

La Spagna ha dato il via libera alla terza dose di vaccino anti-Covid, ma solo per alcuni pazienti gravemente immunodepressi. Lo rende noto il ministero della Salute, precisando che "la dose aggiuntiva è indicata per le persone che hanno subito trapianti di organi, trapiantati di cellule staminali ematopoietiche e persone in cura per tumori ematici".