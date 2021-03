Vaccini, AstraZeneca chiede ok a Ue per stabilimento di Halix

Ansa

Il commissario europeo alla salute, Stella Kyriakides, ha reso noto che AstraZeneca ha presentato una richiesta di autorizzazione formale per ottenere il via libera allo stabilimento Halix, in Olanda. Lo stabilimento non è ancora stato approvato dall'Ue in quanto la società non ha fornito dati sufficienti all'autorità di regolamentazione, l'Ema, che, grazie alla nuova documentazione, sarà capace di fornire una valutazione entro la fine della settimana.