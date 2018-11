Usa, Trump: "Le donne non vogliono i migranti ma star sicure"

Comizio in Missouri per il presidente Usa Donald Trump, impegnato negli ultimi giorni della campagna per le elezioni di Midterm. "Le donne non vogliono i migranti della carovana in America, le donne vogliono sicurezza, vogliono stare sicure - ha detto -. I democratici vogliono confini aperti, ma noi non lo permetteremo". Sui social intanto ricordano quando il tycoon definì i messicani "stupratori".