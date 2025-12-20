Usa, Trump attacca l'Obamacare: fa arricchire le compagnie assicurative

Parlando a un evento a Rocky Mount, in North Carolina, Donald Trump ha attaccato l'Affordable Care Act, definendolo il "Barack Hussein Obamacare". "Serve ad arricchire le compagnie assicurative, io voglio dare i soldi direttamente agli americani", ha detto. I sussidi previsti dalla riforma sanitaria varata dall'ex presidente democratico scadranno tra pochi giorni, con il conseguente aumento dei premi assicurativi per milioni di americani. Circa un milione di abitanti del North Carolina, ovvero il 15% della popolazione dello Stato, ha acquistato un'assicurazione sanitaria tramite questo programma quest'anno.