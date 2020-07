Usa, studenti stranieri via dal Paese se corsi solo online

Gli studenti universitari internazionali in Usa dovranno lasciare il Paese o rischieranno l'espulsione se i loro atenei terranno solo corsi online a causa della pandemia: lo ha annunciato l'agenzia americana per l immigrazione. La mossa potrebbe avere conseguenze per migliaia di studenti stranieri che vanno in Usa per frequentare l'università o partecipare a corsi di formazione e specializzazione.