Usa, studentessa trovata morta in un campus universitario in Georgia

In Usa una studentessa di infermieristica è stata trovata morta nel campus dell'Università della Georgia.

La ragazza era uscita a fare jogging e non era più rientrata. La polizia non ha un sospetto, ma sta indagando per omicidio. L'università ha identificato la vittima: si tratta di Laken Hope Riley, 22 anni, iscritta al College of Nursing dell'Augusta University ad Athens, vicino all'Università della Georgia. Il suo corpo, trovato in un'area boschiva vicino al lago Herrick, presentava "ferite visibili".