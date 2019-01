Usa, sparatoria in Florida: due morti e un ferito

Due persone sono morte e una terza è rimasta ferita nel corso di una sparatoria a St. Petersburg, in Florida, durante i festeggiamenti del Martin Luther King Day. L'omicida è riuscito a fuggire, sono in corso le ricerche per catturarlo. Le vittime sono il 42enne Roger Lee Ford Jr. e il 39enne Tywan Jeremiah Armstrong. Il ferito, il 44enne Carlos Demetrius Young, non è in pericolo di vita.