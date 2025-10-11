Usa, sparatoria dopo una partita di football in Mississippi: 4 morti e 20 feriti

Quattro persone sono morte in una sparatoria a Leland, piccola città della regione del Delta del Mississippi, dopo una partita di football per l'homecoming. Lo ha detto il senatore dello stato del Mississippi, Derrick Simmons, spiegando che la sparatoria è avvenuta nel centro della città, dove la gente si era radunata dopo la gara. Venti persone sono rimaste ferite. Tra queste, quattro sono state portate in ospedale a Greenville e poi trasferite in aereo in un ospedale più grande nella capitale dello Stato, Jackson, dove si trovano in condizioni critiche.